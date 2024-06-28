إعلان

BBC

بايدن: ترامب أصغر مني ببضع سنوات وأقل كفاءة بكثير

06:49 ص الجمعة 28 يونيو 2024

بايدن وترامب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

حاول الرئيس الأمريكي جو بايدن، طمأنة مخاوف الناخبين بشأن عمره، وذكرهم خلال المناظرة الرئاسية أن منافسه الجمهوري دونالد ترامب، أصغر منه ببضع سنوات فقط، ثم هاجمه واتهمه بأنه "أقل كفاءة بكثير".

وقال بايدن، إنه قضى نصف حياته المهنية يتعرض للانتقادات كونه أصغر شخص في السياسة الأمريكية، وحاليًا أصبح الأكبر عمرًا. وحث الناخبين على النظر إلى سجله التاريخي وما قدمه للولايات المتحدة.

فيما رد ترامب، عن نفس السؤال بتحدي بايدن لإجراء اختبار إدراكي.

وتأتي هذه المناظرة في ظروف سياسية صعبة، تشهد اضطرابات داخلية بسبب سياسة إدارة بايدن المنحازة لإسرائيل في حزب غزة، وملاحقات ترامب القضائية، فضلًا عن عامل كبر السن بين المرشحين المتنافسين.

يابدن وترامب أعمال الرؤساء الأمريكيين الانتخابات الأمريكية المناظرة الرئيسية الأمريكية الأولى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

. المناظرة الرئاسية الأمريكية| ترامب: بايدن فلسطيني سيء.. والأخير: نضغط على حماس
دون مصافحة.. انطلاق المناظرة الرئاسية الأولى بين بايدن وترامب
شديدة الحرارة وتحذير من ارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة