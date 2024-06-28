بايدن: ترامب أصغر مني ببضع سنوات وأقل كفاءة بكثير

وكالات

حاول الرئيس الأمريكي جو بايدن، طمأنة مخاوف الناخبين بشأن عمره، وذكرهم خلال المناظرة الرئاسية أن منافسه الجمهوري دونالد ترامب، أصغر منه ببضع سنوات فقط، ثم هاجمه واتهمه بأنه "أقل كفاءة بكثير".

وقال بايدن، إنه قضى نصف حياته المهنية يتعرض للانتقادات كونه أصغر شخص في السياسة الأمريكية، وحاليًا أصبح الأكبر عمرًا. وحث الناخبين على النظر إلى سجله التاريخي وما قدمه للولايات المتحدة.

فيما رد ترامب، عن نفس السؤال بتحدي بايدن لإجراء اختبار إدراكي.

وتأتي هذه المناظرة في ظروف سياسية صعبة، تشهد اضطرابات داخلية بسبب سياسة إدارة بايدن المنحازة لإسرائيل في حزب غزة، وملاحقات ترامب القضائية، فضلًا عن عامل كبر السن بين المرشحين المتنافسين.