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BBC

بايدن يشكك في احتمالية قبول ترامب لنتائج الانتخابات في حال خسارته

06:37 ص الجمعة 28 يونيو 2024

بايدن وترامب

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وكالات

شكك الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أن دونالد ترامب سيقبل نتائج انتخابات 2024 في حال خسارته للانتخابات المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر المقبل، واصفا الرئيس السابق بـ "المتذمر".

وقال بايدن لترامب: "لا يمكنك تحمل الخسارة، لقد انكسر شيء ما بداخلك عندما خسرت في المرة الأخيرة".

وتأتي هذه المناظرة في ظروف سياسية صعبة، تشهد اضطرابات داخلية بسبب سياسة إدارة بايدن المنحازة لإسرائيل في حزب غزة، وملاحقات ترامب القضائية، فضلًا عن عامل كبر السن بين المرشحين المتنافسين.

ترامب وبايدن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى
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