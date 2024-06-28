بايدن يشكك في احتمالية قبول ترامب لنتائج الانتخابات في حال خسارته

وكالات

شكك الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أن دونالد ترامب سيقبل نتائج انتخابات 2024 في حال خسارته للانتخابات المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر المقبل، واصفا الرئيس السابق بـ "المتذمر".

وقال بايدن لترامب: "لا يمكنك تحمل الخسارة، لقد انكسر شيء ما بداخلك عندما خسرت في المرة الأخيرة".

وتأتي هذه المناظرة في ظروف سياسية صعبة، تشهد اضطرابات داخلية بسبب سياسة إدارة بايدن المنحازة لإسرائيل في حزب غزة، وملاحقات ترامب القضائية، فضلًا عن عامل كبر السن بين المرشحين المتنافسين.