بايدن لـ"ترامب": الآن أنظر إلى شخص مدان

وكالات

أثار الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب مسألة هانتر بايدن لأول مرة خلال المناظرة الرئاسية، مما أثار رد فعل قويًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وهاجم بايدن، المرشح الجمهوري ووصفه بـ"مجرم مدان"، وانتقده بشدة بسبب مشاكله القانونية. رد ترامب بإثارة موضوع هانتر بايدن، هانتر، ووصفه بـ "المجرم".

وقال الرئيس الأمريكي إن ترامب يملك أخلاق قطط الشوارع، ثم وجه خطابه مباشرة إليه قائلاً: "أنا الآن أنظر إلى شخص مدان"، مشيرًا إلى التهم والإدانات التي يواجهها ترامب.

وتصاعدت الأمور إلى الأسوأ، حيث تناول بايدن موضوع العلاقة المزعومة لترامب مع ستورمي دانيلز، متهمًا إياه بإقامة علاقة مع نجمة أفلام إباحية بينما كانت زوجته حامل.

وتأتي هذه المناظرة في ظروف سياسية صعبة، تشهد اضطرابات داخلية بسبب سياسة إدارة بايدن المنحازة لإسرائيل في حزب غزة، وملاحقات ترامب القضائية، فضلًا عن عامل كبر السن بين المرشحين المتنافسين.