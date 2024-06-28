"يأخذ الأطفال ويفصلهم عن أمهاتهم".. بايدن يهاجم ترامب بشأن إجراءات الهجرة

وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بسبب سياساته للهجرة خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة، موضحًا أن إدارته عملت على التوصل لاتفاق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس.

وانتقد بايدن ترامب، خلال المناظرة الرئاسية، وقال: "كان يأخذ الأطفال ويصفلهم عن أمهاتهم، ويضعهم في أقفاص، ويتأكد من أنهم منفصلون عن عائلاتهم، مضيفًا: "هذه ليست الطريقة الصحيحة للمضي قدمًا".

ورد ترامب على ذلك قائلا إن البلاد كانت تتمتع "بأكثر الحدود أمانًا في التاريخ خلال الأشهر القليلة الأخيرة" في نهاية إدارته.

وكرر الرئيس الأمريكي السابق، ادعاءاته بأن أكبر عدد من الإرهابيين من جميع أنحاء العالم يأتون حاليًا إلى الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر أن إدارة بايدن عملت خلال الأشهر الأولى على إلغاء قرارات ترامب منع دخول المسلمين من 7 دول ووقف بناء جدار حدودي مع المكسيك.