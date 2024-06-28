ترامب: بايدن لم يوفر فرص عمل حقيقية سوى للمهاجرين غير الشرعيين

وكالات

قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب، إن نمو الوظائف في الولايات المتحدة، خلال عهد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، مجرد مكاسب ارتدادية، بعد عمليات الإغلاق الوبائية التي دمرت الاقتصاد الأمريكي مؤقتًا.

وأضاف ترامب خلال المناظرة الرئاسية، أن بايدن لم يوفر فرص عمل حقيقية سوى للمهاجرين غير الشرعيين.

ويرى أن المهاجرين ضموا الكثير من الإرهابيين والمساجين والمرضى العقليين الذين يشكلون خطرا على أمن المواطنين الأمريكيين.

ووفقًا لـ"سي إن إن" فقد فقد ما يقرب من 22 مليون وظيفة في عهد ترامب بسبب إغلاق كورونا في شهري مارس وأبريل من عام 2020، واستعادت في عهده أكثر من 12 مليون وظيفة في الفترة من مايو إلى ديسمبر 2020، بعد تدابير التعافي.

وتأتي هذه المناظرة في ظروف سياسية صعبة، تشهد اضطرابات داخلية بسبب سياسة إدارة بايدن المنحازة لإسرائيل في حزب غزة، وملاحقات ترامب القضائية، فضلًا عن عامل كبر السن بين المرشحين المتنافسين.