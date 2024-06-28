ترامب في المناظرة الرئاسية: بوتين لا يحترم بايدن وأزمة أوكرانيا بسببه

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في المناظرة الأولى استعدادًا للانتخابات الرئاسية الأمريكية، الرئيس الحالي جو بايدن بسبب الحرب في أوكرانيا، وقال: "لو كان لدينا رئيس يحترمه بوتين ما نفذ هجومه على أوكرانيا".

تُنظم هذه المناظرة الرئاسية لأول مرة بواسطة CNN منذ عام 1988، بعد أن كانت لجنة المناظرات الرئاسية مسؤولة عن جميع المناظرات في الدورات السابقة. وهي تأتي في ظروف سياسية صعبة، تشهد اضطرابات داخلية بسبب سياسة إدارة بايدن المنحازة لإسرائيل في حزب غزة، وملاحقات ترامب القضائية، فضلًا عن عامل كبر السن بين المرشحين المتنافسين.

وقد انتقد ترامب، خلال المناظرة الرئاسية اليوم الجمعة، إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، معتبرًا أن العالم انفجر في ظل هذه الإدارة. وأضاف أنه "ما كان ينبغي لنا أن تنفق الولايات المتحدة كل هذا القدر من المال على حرب أوكرانيا وروسيا".

وأكد ترامب أنه سيحل الأزمة الأوكرانية قبل وصوله إلى الرئاسة الأمريكية، مشيرًا إلى أن إدارة بايدن أخفقت في التعامل مع الأزمة بشكل فعال.