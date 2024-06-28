. المناظرة الرئاسية الأمريكية| ترامب: بايدن فلسطيني سيء.. والأخير: نضغط على حماس

صرح دونالد ترامب بأن إسرائيل يجب أن تستمر في القيام بما تريده في غزة، مشيرًا إلى أن بايدن يتحدث كالفلسطينيين، وهو فلسطيني سيء.

جاء ذلك خلال المناظرة الرئاسية التي تُنظم لأول مرة بواسطة CNN منذ عام 1988، بين بايدن وترامب، بعد أن كانت لجنة المناظرات الرئاسية مسؤولة عن جميع المناظرات في الدورات السابقة.

تأتي هذه المناظرة في ظروف سياسية صعبة، تشهد اضطرابات داخلية بسبب سياسة إدارة بايدن المنحازة لإسرائيل في حزب غزة، وملاحقات ترامب القضائية، فضلًا عن عامل كبر السن بين المرشحين المتنافسين.

ومن جانبه، قال جو بايدن إن الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجموعة السبع وحتى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعموا خطته لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة لا تزال تضغط على حماس للقبول بهذه المبادرة. وقال إن الشيء الوحيد الذي حرمت إدارته إسرائيل منه هو القنابل الكبيرة حماية للمدنيين في غزة، مؤكدًا أنه أوقف هجوم إيران على إسرائيل وأن الولايات المتحدة تظل أكبر داعم لإسرائيل.

كما شدد بايدن على أن حماس لا يمكن السماح باستمرارها ويجب القضاء عليها، لكنه شدد على ضرورة منع قتل المدنيين بالأسلحة الثقيلة، في إطار الجهود الرامية لتحقيق السلام ومنع المزيد من التصعيد في المنطقة.