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BBC

دون مصافحة.. انطلاق المناظرة الرئاسية الأولى بين بايدن وترامب

04:21 ص الجمعة 28 يونيو 2024

ترامب وبايدن

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انطلقت المناظرة الأولى استعدادًا للانتخابات الأمريكية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب دون مصافحة باليد.

تُنظم هذه المناظرة الرئاسية لأول مرة بواسطة CNN منذ عام 1988، بعد أن كانت لجنة المناظرات الرئاسية مسؤولة عن جميع المناظرات في الدورات السابقة.

تأتي هذه المناظرة في ظروف سياسية صعبة، تشهد اضطرابات داخلية بسبب سياسة إدارة بايدن المنحازة لإسرائيل في حزب غزة، وملاحقات ترامب القضائية، فضلًا عن عامل كبر السن بين المرشحين المتنافسين.

بدأت المناظرة بالحديث عن التضخم في الولايات المتحدة. دافع الرئيس جو بايدن عن إدارة الاقتصاد خلال فترة رئاسته، مؤكدًا أن الاقتصاد الأمريكي مزدهر وبات أفضل من أي وقت مضى. أضاف بايدن أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لتحقيق مزيد من التحسن.

ومن وجهة نظر الرئيس السابق دونالد ترامب، فإن "الاقتصاد ينهار" وهو في حالة من الفوضى التامة. اتهم ترامب بايدن بإضعاف الولايات المتحدة أمام منافسيها، مشيرًا إلى أن إدارة بايدن لم تتمكن من التعامل بشكل فعال مع التحديات الاقتصادية.

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