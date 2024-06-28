مواجهة بلا جمهور.. بايدن وترامب يصلان أتلانتا لخوض أول مناظرة رئاسية

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب إلى مدينة أتلانتا بولاية جورجيا؛ للتنافس في أول مناظرة رئاسية لعام 2024، والمقرر أن تبدأ بعد قليل.

تنظم هذه المناظرة، التي تستمر لـ 90 دقيقة، شبكة CNN، ويدخلها ترامب وهو يواجه محاكمتين جنائيتين بشأن محاولته إلغاء هزيمته في انتخابات 2020 أمام بايدن، بينما يدخلها بايدن بانتقادات كبيرة لسياسته الخارجية خاصة فيما يتعلق بأزمة قطاع غزة، وذلاته الموثقة في عدة مواقف رسمية، والتي يرى منتقدوه أنها بسبب عامل سنه المتقدم.

بايدن وترامب.. أول مناظرة بلا جمهور

تُنظم هذه المناظرة الرئاسية لأول مرة بواسطة CNN منذ عام 1988 بعد أن كانت لجنة المناظرات الرئاسية مسؤولة عن جميع المناظرات في الدورات السابقة.

وفقًا للشروط الصارمة، لن يكون هناك جمهور في الاستوديو.

من المقرر كتم صوت ميكروفون كل مرشح عندما يحين دور خصمه للتحدث لمدة دقيقتين.

لن يُسمح بأي أدوات أو ملاحظات مكتوبة مسبقًا على المسرح.

سيتم منح المرشحين قلمًا وأوراقًا وزجاجة ماء.

وافق بايدن وترامب على قواعد المناظرة التي تم إرسالها في مايو الماضي، بما في ذلك كتم صوت الميكروفونات عند التحدث. كما تم تحديد مواقع المرشحين على المنصة بواسطة "رمي عملة معدنية"، حيث اختارت حملة بايدن الموقع الأيمن للمنصة بينما اختارت حملة ترامب أن يلقي ترامب الكلمة الأخيرة.

تنطلق المناظرة على شاشة CNN وتُبث مباشرة على منصاتها الإلكترونية في 27 يونيو الساعة 9 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (28 يونيو الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت جرينيتش).