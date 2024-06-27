المقاومة تعلن عن عدة عمليات في غزة

وكالات

أعلنت كتائب عز الدين القسام، استهداف تجمعا لجنود العدو بقذيفة RBG في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وقالت القسام: "استهدفنا مقر قيادة الاحتلال في محور نتساريم جنوب مدينة غزة بصاروخ 107 قصير المدى"، موضحة أنها استهدفت ناقلة جند بقذيفة الياسين 105 بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إن تل أبيب خسرت الكثير من الجنود ولكن الهدف سامي وهو تفكيك حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ونقلت إسرائيل اليوم عن مراقب الدولة في رسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله، إن إسرائيل ليست مستعدة للحرب في الشمال.

وأضاف مراقب الدولة في رسالته، أن وزيرا الدفاع والداخلية يتجادلان ولسنا مستعدين لإجلاء السكان في حال نشوب حرب.

وأوضح أنه لا مجال لحالة عدم التوافق التي استمرت فترة طويلة وهناك حاجة لعمل موحد ومنظم.