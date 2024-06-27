محكمة باكستانية تؤيد إدانة عمران خان في قضية زواج غير قانوني

إسلام أباد (د ب أ)

أيدت محكمة باكستانية أحدث أحكام السجن الصادرة بحق عمران خان، مما وجه ضربة لرئيس الوزراء السابق المسجون منذ حوالي تسعة أشهر ويواجه عشرات من القضايا الأخرى أمام المحاكم.

وأيد قاضي المحكمة حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق خان وزوجته بشرى بيبي في قضية زواج غير قانوني، وفقا لما ذكره محاميه شعيب شاهين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شاهين قوله عبر اتصال هاتفي: "لدينا خيار استئناف هذا الحكم أمام محكمة أعلى درجة."

وكان قد صدر حكم بسجن الزوجين لمخالفتهما الشريعة الإسلامية التي تتطلب من المرأة المطلقة إكمال فترة العدة قبل أن تتمكن من الزواج مرة أخرى.

ويمثل هذا الحكم انتكاسة كبيرة لخان الذي أوقفت المحاكم تنفيذ ثلاثة أحكام إدانة أخرى بحقه. ومازال عمران السياسي البالغ من العمر 71 عاما مسجونا منذ أغسطس.

ويعد خان أول رئيس وزراء باكستاني يتم الإطاحة به من السلطة عبر تصويت برلماني بسحب الثقة منذ ما يزيد على عامين بعد أن ساءت علاقته مع الجيش الذي يتمتع بالنفوذ.