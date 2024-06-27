إعلان

BBC

منظمة حقوقية: استخدام الاحتلال الكلاب للاعتداء على الفلسطينيين أمر ممنهج

07:11 م الخميس 27 يونيو 2024

الكلاب البوليسية في جيش الاحتلال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن استخدام جيش الاحتلال الكلاب البوليسية بالاعتداء على المدنيين بغزة ممنهج وواسع النطاق.

وأضاف المرصد، أنه وثق عشرات الحالات التي استخدمت فيها القوات الإسرائيلية الكلاب البوليسية خلال عملياتها في غزة، موضحا أن هناك إفادات بشأن مهاجمة الكلاب البوليسية بشكل متكرر للمدنيين ونهشهم عند عمليات الاقتحام.

وتابع، أن حادثة الاعتداء على المسنة "دولت الطناني" التي انتشر مؤخرا مقطع مصور لنهش كلب لها في جباليا شمالي قطاع غزة ليست حالة منفردة، مشيرا إلى أنه تلقى شهادات عن استخدام جيش الاحتلال الكلاب باقتحام المستشفيات ونهش النازحين وجثامين الشهداء.

وأكمل المرصد الأورومتوسطي، أن هناك استخدام الكلاب في مهاجمة وترويع الأطفال والنساء خلال اقتحام مراكز الإيواء، موضحا أن أخطر وأكثر أشكال استخدام الكلاب البوليسية فظاعة وبشاعة يتم ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين دون أي قيود أو محظورات.

وأوضح: "تلقينا شهادات من معتقلين مفرج عنهم، تؤكد الدور الوحشي وغير الإنساني في استخدام الكلاب لاغتصاب الأسرى والمعتقلين"، مشيرا إلى أن ممارسة جيش الاحتلال هذه جرائم قائمة بحد ذاتها تقع ضمن نطاق جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكمل: "يتوجب تفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبار إسرائيل على التوقف عن ارتكاب هذه الجرائم فورا"، موضحا أن الضغط على إسرائيل للامتثال لقواعد القانون الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

جيش الاحتلال الكلاب البوليسية المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قطاع غزة إسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محكمة باكستانية تؤيد إدانة عمران خان في قضية زواج غير قانوني

إعلان

إعلان

شديدة الحرارة وتحذير من ارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة