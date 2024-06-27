حماس: قصف الشجاعية استمرار لحرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال الفاشية

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن قصف حي الشجاعية استمرار لحرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال الفاشية على شعبنا الفلسطيني، بدعم وتغطية كاملة من الإدارة الأمريكية الشريكة في هذه الجرائم.

وأضافت حماس في بيان لها، أن السياسة الفاشية بالاستهداف المتكرر للمدن والمخيمات والأحياء هي جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأوضحت الحركة أن هذه الجرائم والسياسات الاحتلالية النازية لن تزيد شعبنا إلا إصرارا على الثبات على أرضه، وتحديا للاحتلال ومخططاته.

ولفتت إلى أن المقاومة الباسلة ستواصل تصديها لهذا الجيش الفاشي وآلته الإرهابية، وإثخانها في جنوده وضباطه، حتى كسر العدوان.

وفيما سبق قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية جديدة على حيي الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة، تزامناً مع قصف مدفعي عنيف.

وأكد شهود عيان، أن طائرات مسيرة من طراز "كواد كابتر" تطلق النار باتجاه الأهالي في حي الشجاعية.