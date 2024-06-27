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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الشهداء لـ37.765 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

04:59 م الخميس 27 يونيو 2024

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وكالات

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37.765، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأشارت الوزارة، إلى أن الاحتلال ارتكب في الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر راح ضحيتها 47 شهيدا، و52 مصابا.

وأضافت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 86.429 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وتابعت الوزارة، أنه يوجد عدد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم

وزارة الصحة غزة العدوان الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي
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