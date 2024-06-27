طرد وزيري دفاع صينيين سابقين من الحزب الشيوعي الصيني

بكين - (د ب أ)

طرد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين اثنين من وزراء الدفاع السابقين بالبلاد على خلفية مزاعم بالفساد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الخميس، أن قيادة الحزب طردت "لي شانج فو" و"وي فينج هي" من الحزب، بسبب "انتهاكات خطيرة لضوابط الحزب والقانون".

ولم يظهر "لي" ولا "وي" علنا منذ أشهر.

وذكرت شينخوا أن التحقيقات خلصت إلى أن "لي" لم يقبل فقط "كمية كبيرة من الأموال والأشياء الثمينة"، ولكنه عرض أيضا أموالا على آخرين "من أجل الحصول على منافع غير قانونية".

كما اتهم "وي"، الذي سبق "لي" في منصب وزير الدفاع، خلال الفترة من 2018 إلى مارس 2023، بارتكاب تهم مماثلة.

وذكرت الوكالة الصينية أنه تم إحالة القضيتين الآن إلى مكتب المدعي العام. ولم يظهر "لي" علنا منذ نهاية أغسطس 2023.