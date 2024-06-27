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عبر القنابل الفسفورية.. فاينانشيال تايمز: إسرائيل تسعى لإنشاء منطقة عازلة جنوب لبنان

04:42 م الخميس 27 يونيو 2024

القنابل الفسفورية

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وكالات

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية، اليوم الخميس، أن قنابل الفسفور الإسرائيلية جعلت المنطقة الحدودية في لبنان غير صالحة للسكن.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن الدمار الرئيسي وقع في منطقة طولها 5 كيلومترات شمال ما يسمى "الخط الأزرق" وهي الحدود التي حددتها الأمم المتحدة بين إسرائيل ولبنان.

وأشارت الصحيفة إلى أن هجمات الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة تسببت في أضرار جسيمة ليس فقط للمنشآت العسكرية لـ"حزب الله"، ولكن أيضا للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المباني السكنية والأراضي الزراعية.

وترى الصحيفة، أن نتائج القصف "تشير إلى أن إسرائيل تريد إنشاء منطقة عازلة في لبنان".

القنابل الفسفورية جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي حزب الله
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