ألمانيا تسجل ارتفاعا نسبيا في عدد حالات التهابات الجهاز التنفسي

برلين - (د ب أ)

أفادت البيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات بأن عدد التهابات الجهاز التنفسي في ألمانيا مرتفع نسبيًا بالنسبة لهذا الوقت من السنة.

ويتوافق المعدل الحالي للإصابات بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة مع إجمالي حوالي خمسة ملايين حالة من أمراض الجهاز التنفسي في ألمانيا، كما هو مذكور في التقرير الأسبوعي للمعهد عن الأمراض التنفسية الحادة. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن عدد حالات التهابات الجهاز التنفسي الحادة لا يزال عند مستوى منخفض.

ووفقًا للتقرير، فإن المسبب الرئيسي للحالات الحالية هي فيروسات معروفة مثل الفيروسات الأنفية.

وذكر المعهد أن هناك أيضًا مؤشرات على حدوث زيادة طفيفة في نشاط فيروس كورونا، بدءًا من مستوى منخفض.

وقال المعهد إن معدل الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا وصل في الأسبوع الذي بدأ في 17 يونيو الجاري إلى ما يقرب من 500 حالة لكل 100 ألف نسمة.