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BBC

الجيش الصيني يشدد عمليات التدقيق في ميزانيته وموادره وأصوله

03:14 م الخميس 27 يونيو 2024

وزارة الدفاع الصينية

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بكين - (د ب أ)

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الجيش الصيني عدل مؤخرا قواعد المراجعة الخاصة به لزيادة التدقيق في ميزانيته وموارده وأصوله.

وأضاف تشيان أن التدابير المعدلة تسمح أيضا بمراجعة العمليات العسكرية وأنظمة المعلومات والموارد المملوكة للدولة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال تشيان إن التعديلات تهدف إلى تحسين كفاءة الميزانية العسكرية وتشديد الانضباط المالي.

وأعلنت الصين أن قواعد التدقيق العسكري المعدلة ستسري اعتبارا من مطلع يوليو المقبل.

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