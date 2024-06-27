بولندا ودول البلطيق تحث الاتحاد الأوروبي على تعزيز الدفاع على الحدود الشرقية

وارسو - (د ب أ)

ناشدت بولندا ودول البلطيق الاتحاد الأوروبي تكثيف الدعم لمبادرة تهدف إلى تعزيز الدفاعات في الحدود الشرقية للتكتل.

وفي خطاب أرسل لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أمس الأربعاء، استشهد قادة الدول الأربعة بتصاعد التهديدات العسكرية والهجينة من روسيا وبيلاروس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس،

وقال رؤساء وزراء بولندا دونالد توسك، وإستونيا كايا كالاس، ولاتفيا إيفيكا سيلينا، ورئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا: "يجب اللجوء لتدابير استثنائية حيث يتعين حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والدفاع عنها بوسائل عسكرية ومدنية".

وجاء في الخطاب أن مشاركة التكتل في مشروعين، "درع الشرق" و"خط دفاع البلطيق"، سوف يساعد في تعزيز الدفاعات وفتح مسار لتطبيق التكنولوجيا والابتكار والخبرة الأوروبية

.كما دفع القادة باتجاه إضافة المسألة إلى جدول أعمال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس وغدا الجمعة.