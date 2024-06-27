فيديو| مقاتلات صينية تعترض طائرة عسكرية أمريكية تنشر أجهزة لرصد الغواصات

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، بأن مقاتلات صينية اعترضت طائرات عسكرية أمريكية كانت تعمل على نشر أجهزة لرصد الغواصات في بحر الصين الجنوبي، مؤكدة أن مقاتلاتها أحبطت العملية بنجاح.

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عــــــــــــاجل غير عادي

🔴الصين تعترض وتبطل نشر طائرات عسكرية أمريكية لأجهزة كشف الغواصات في بحر الصين الجنوبي.



صفعة جديدة من الجيش الصيني لـ الاوغاد pic.twitter.com/7IqQWIWhcy — الصين بالعربية (@mog_china) June 26, 2024

وتشهد العلاقات بين بكين وواشنطن توترات كبيرة، على خلفية الدعم العسكري الأمريكي لتايوان ضد المساعي الصينية لضم الجزيرة إلى أراضيها.

إذ ينشط أسطول أمريكي مؤلف من حاملة طائرات وعدة قطع بحرية ثقيلة بالقرب من سواحل تايوان.

وكثيرا ما وقعت حوادث استفزازية بين القوتين العسكريتين على مدار السنوات الماضية.