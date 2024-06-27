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فيديو| مقاتلات صينية تعترض طائرة عسكرية أمريكية تنشر أجهزة لرصد الغواصات

02:30 م الخميس 27 يونيو 2024

مقاتلات صينية أرشيفية

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، بأن مقاتلات صينية اعترضت طائرات عسكرية أمريكية كانت تعمل على نشر أجهزة لرصد الغواصات في بحر الصين الجنوبي، مؤكدة أن مقاتلاتها أحبطت العملية بنجاح.

وتشهد العلاقات بين بكين وواشنطن توترات كبيرة، على خلفية الدعم العسكري الأمريكي لتايوان ضد المساعي الصينية لضم الجزيرة إلى أراضيها.

إذ ينشط أسطول أمريكي مؤلف من حاملة طائرات وعدة قطع بحرية ثقيلة بالقرب من سواحل تايوان.

وكثيرا ما وقعت حوادث استفزازية بين القوتين العسكريتين على مدار السنوات الماضية.

مقاتلات صينية طائرة عسكرية أمريكية أجهزة لرصد الغواصات بحر الصين الجنوبي
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