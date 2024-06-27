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للإشارة إلى أسر أبنائهم.. عائلات الأسرى الإسرائيليين يضرمون النيران بأقفاص حديدية

11:29 ص الخميس 27 يونيو 2024

أرشيفية

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وكالات

أغلقت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، اليوم الخميس، طريق رقم 2 أمام حركة المرور من الجانبين في منطقة جسر البنائين بتل أبيب الذي يربط شمال تل أبيب الكبرى بجنوبها.

وأضرمت عائلات الأسرى النيران في أقفاص حديدية في إشارة للأسر الذي يقبع به إسرائيليون في القطاع، كما رفعوا لافتات كتب عليها إما الصفقة أو الموت.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن عائلات قتلى وأسرى إسرائيليين بسبب أحداث 7 أكتوبر يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق حكومية، موضحة أن العائلات سترفع اليوم دعوى إلى المحكمة الإسرائيلية من أجل تشكيل لجنة التحقيق.

وكشفت الصحيفة العبرية أن العائلات تطالب بالتحقيق مع القيادة السياسية والأمنية وكل مسؤول عن القرارات التي أدت للمأساة.

عائلات الأسرى الإسرائيليين إسرائيل غزة
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الخبر التالى:
إعلام عبري: عائلات الأسرى تطالب المحكمة بتشكيل لجنة للتحقيق مع القيادة السياسية والأمنية

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