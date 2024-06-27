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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 28 فلسطينيًا من الضفة الغربية

11:21 ص الخميس 27 يونيو 2024

قوات الاحتلال الاسرائيلي

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رام الله - ( د ب أ )

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الخميس، 28 فلسطينيا، على الأقل، من الضّفة الغربية، بينهم طالبة من الخليل، وأسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ، إن عمليات الاعتقال شملت محافظة جنين والتي طالت 16 مواطنا، أبقى الاحتلال على اعتقال تسعة منهم من بينهم عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال حويل، فيما توزعت البقية على محافظات الخليل، بيت لحم، رام الله، نابلس، والقدس.

وأشار البيان إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، بلغت أكثر من 9430، وهي تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كأسرى.

قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية رام الله هيئة شؤون الأسرى والمحررين
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