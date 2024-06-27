إذاعة الاحتلال: قائد وحدة القناصة قُتل خلال مهمة لإنقاذ قوة أُصيبت بعبوة ناسفة

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن النقيب ألون ساكاجيو قائد وحدة القناصة في لواء كفير، الذي قتل في جنين كان ضمن قوة وصلت لتخليص القوة الأولى التي أصيبت بعبوة ناسفة.

وأشارت إلى أن تحقيقات الجيش الأولية تشير إلى أن العبوتين كبيرتان جدا تم زرعهما على عمق متر ونصف، موضحة أن العبوة الناسفة الأولى انفجرت في مدرعة من نوع النمر وكان فيها طاقم طبي عسكري.

وأكدت الإذاعة العسكرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يعرف حتى الآن كيف تم تفجير العبوتين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل ضابط في جنين وإصابة جندي بجروح خطيرة و3 بجروح متوسطة.

وكشفت القناة 11 الإسرائيلية، عن مقتل الضابط ألون ساكاجيو برتبة نقيب قائد وحدة القناصة في لواء كفير وإصابة 16 جنديا آخرين خلال اقتحام مخيم جنين.