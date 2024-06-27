دول الاتحاد الأوروبي المتاخمة لروسيا وبيلاروس تطالب التكتل بدفعة مالية

بروكسل - (د ب أ)



دعت بولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التكتل إلى تقديم المزيد من الدعم للحماية العسكرية والمدنية لحدودها في ضوء قربها الجغرافي من روسيا وبيلاروس.

وفي رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل، قالت الدول الأربع، التي تقع إما على الحدود مع بيلاروس أو روسيا أو كليهما، إن "بلداننا يمكن أن تشعر بما يعنيه أن تكون دول خط المواجهة في الاتحاد الأوروبي"، بعد أكثر من عامين من غزو روسيا واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022.

وشددت الدول على "دعمها الثابت لأوكرانيا"، قائلة: "نحن بحاجة إلى إنفاق المزيد والتنسيق بشأن المبادرات الدفاعية داخل الاتحاد الأوروبي ومع حلف شمال الأطلسي، الذي لا يزال أساس الدفاع الجماعي، والجمع بين قدراتنا لحماية وردع والدفاع عن شعبنا وأراضينا".

وأضافت: "نحن مؤيدون شرسون للجهود العسكرية الأوكرانية ونستثمر بكثافة في قواتنا المسلحة والإنتاج الدفاعي وحماية حدودنا مع روسيا وبيلاروس".

وتابعت: "ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به وبطريقة أكثر تضافرا".

وتعد بولندا ودول البلطيق من أكثر مؤيدي أوكرانيا صراحة بعد الغزو الروسي.

وتأتي مناشدتهم قبل قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها يومي الخميس والجمعة حيث من المقرر أن يتفقوا على صفقة شاملة لتقسيم الوظائف العليا في الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات الأوروبية الأخيرة.

ومن المقرر أيضا أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي الحرب بين إسرائيل وحماس، وتمويل صناعة الدفاع، والقدرة التنافسية الاقتصادية، فضلا عن تبني أجندة استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة.

ومن المتوقع أيضا أن يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى بروكسل لتوقيع اتفاقية أمنية مع الاتحاد الأوروبي وإطلاع قادة الاتحاد الأوروبي على الوضع على خط المواجهة في أوكرانيا.