مسؤول أمريكي: قدّمنا لإسرائيل مساعدات أمنية بقيمة 6.5 مليار دولار منذ بدء الحرب

وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن واشنطن قدمت لإسرائيل مساعدات أمنية بقيمة 6.5 مليار دولار منذ بدء حربها في 7 أكتوبر.

وأمس الأربعاء، قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن مسؤول أمريكي، إن واشنطن أكدت التزامها بتزويد إسرائيل بالأسلحة باستثناء شحنة ذخائر ثقيلة لا تزال قيد المراجعة.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن الإدارة الأمريكية تجري نقاشات من أجل إيجاد حل بشأن شحنة الأسلحة المعلقة لإسرائيل التي لا تزال قيد المراجعة.

وذكر المسؤول الأمريكي، أن الولايات المتحدة تواصلت اليوم مع مصر وقطر بشأن مفاوضات الأسرى المجمدة، زاعما أن المسؤولية لا تزال على عاتق حماس بشأن قبول مقترح وقف إطلاق النار.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن لا أحد يريد اندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران لم تنفذ عمليات لتطوير سلاح نووي لكنها اتخذت خطوات استفزازية مؤخرا.

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إن رسالة غاضبة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الأسلحة المعلقة لن تسلم بالكامل حتى بعد انتهاء عملية رفح.

وأشارت القناة العبرية إلى أن إدارة بايدن قلقة من استغلال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شحنات الأسلحة الإضافية لفتح جبهة في الشمال مع حزب الله في لبنان.

وأكدت القناة 12، أن الإدارة الأمريكية غاضبة بسبب طريقة تعامل نتنياهو مع قضية الأسلحة، موضحة أن إسرائيل تعهدت لواشنطن باستخدام الأسلحة بشكل محدد وفقا للمعايير الأمريكية.

بدورها، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية نقلا عن مسؤول أمريكي، إن شحنة القنابل الثقيلة المعلقة إلى إسرائيل ستبقى كذلك في الوقت الحالي.