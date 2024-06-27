اعتقال قائد الجيش البوليفي بعد "محاولة انقلاب"



ريو دي جانيرو-( د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام بوليفية أن خوان خوسيه زونيجا، القائد العام للجيش البوليفي، اعتقل في أعقاب محاولة انقلاب على ما يبدو.

يشار إلى أن زونيجا، الذي قاد المحاولة الواضحة لاقتحام قصر الحكومة في لاباز، متهم بالإرهاب والتمرد المسلح ضد أمن وسيادة الدولة.

وكان مكتب المدعي العام قد أصدر في وقت سابق مذكرة اعتقال.

واحتل الجيش البوليفي الأربعاء الساحة أمام قصر الحكومة في العاصمة الفعلية بعربات مدرعة وحاول اختراق الأبواب ، حسبما أظهرت صور حية على التلفزيون البوليفي.

وقال زونيجا لممثلي وسائل الإعلام: "كفى من إفقار وطننا، كفى من إذلال الجيش. لقد جئنا للتعبير عن استيائنا"، متحدثا عن "الهجمات على الديمقراطية"، دون الخوض في تفاصيل.

تاريخ الاضطرابات السياسية

يبدو أن محاولة الانقلاب ربما كانت نتيجة لنية موراليس الترشح للرئاسة مرة أخرى، وهو الذي أصبح أول رئيس للبلاد من السكان الأصليين في عام 2006.

وبعد قرار المحكمة الدستورية لعام 2017 بإعلان بطلان حدود الولاية ، ترشح موراليس لولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وأعلن الزعيم السابق لمزارعي الكوكا نفسه فائزا في الانتخابات واتهمته المعارضة بالتزوير.

واندلعت اضطرابات ، وتحت ضغط من الجيش ، استقال موراليس وقضى عاما في المنفى في المكسيك والأرجنتين. وتحدث أنصاره عن انقلاب.

واختلف موراليس وآرسي، وزير الاقتصاد السابق إبان حكمه، منذ ذلك الحين وهما حاليا في صراع على السلطة من أجل قيادة حزبهم الاشتراكي "ماس" قبل الانتخابات المقررة عام 2025. في أيلول/سبتمبر، أعلن موراليس أنه سيترشح مرة أخرى في عام 2025، لكن تم منعه من قبل المحكمة الدستورية في كانون الأول/ديسمبر، مما ألغى قرار عام 2017.

وقال زونيجا على التلفزيون قبل اعتقاله: "الرئيس أخبرني أن الوضع يبدو سيئا للغاية". وادعى أن آرسي أخبره أنه "من الضروري إعداد شيء لزيادة شعبيته".

قادة العالم ينتقدون تصرفات الجيش

وأدان قادة أمريكا الجنوبية تصرفات الجيش.

ووصفت رئيسة المكسيك المنتخبة كلوديا شاينباوم الاضطرابات بأنها "هجوم على الديمقراطية"، في حين أعرب رئيس تشيلي اليساري جابرييل بوريتش عن دعم بلاده لـ"الحكومة الشرعية" بقيادة آرسي.

وفي أوروبا، قال رئيس الوزراء الإسباني اليساري بيدرو سانشيز إن بلاده "تدين بشدة الأعمال العسكرية في بوليفيا".

وأضاف: "نرسل دعمنا وتضامننا إلى حكومة بوليفيا وشعبها وندعو إلى احترام الديمقراطية وسيادة القانون".

وانتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الجيش البوليفي لمحاولته اقتحام قصر الحكومة في لاباز فيما بدا أنه محاولة انقلاب.

وكتبت فون دير لاين على منصة (إكس) في وقت متأخر من يوم الأربعاء: "أدين بشدة محاولات الإطاحة بحكومة بوليفيا المنتخبة ديمقراطيا".

وأضافت: "الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الديمقراطيات. نعرب عن دعمنا القوي للنظام الدستوري وسيادة القانون في بوليفيا".

كما كتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل منشورا على (إكس) أدان فيه تصرف الجيش.

وكتب: "أدين بشدة الانتفاضة العسكرية ضد النظام الدستوري البوليفي وحكومة الرئيس (لويس) آرسي المنتخبة ديمقراطيا".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يدعم الديمقراطية والشعب البوليفي".

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن "الاتحاد الأوروبي يدين أي محاولة لتقويض النظام الدستوري في بوليفيا والإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا، ويعرب عن تضامنه مع الحكومة البوليفية والشعب البوليفي".