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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة

02:55 ص الخميس 27 يونيو 2024

قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي

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غزة-( د ب أ):

أسفر قصف للجيش الإسرائيلي على شمال قطاع غزة مساء الأربعاء عن سقوط عدد من القتلى والجرحى الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن القصف كان على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن "قوات الاحتلال استهدفت منطقة العلمي في مخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد ثمانية مواطنين على الأقل، وإصابة آخرين".

وأشارت الوكالة إلى ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 37718 قتيلا ،غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن إصابة 86377 آخرين، بينما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

شهداء وجرحى قصف إسرائيلي شمال غزة
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