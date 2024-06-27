بعد الانقلاب على الرئيس.. الجيش البوليفي يعلن تشكيل حكومة جديدة



وكالات:

في تطور مثير للأحداث في بوليفيا، اقتحمت مدرعات وجنود بقيادة قائد الجيش القصر الوطني، مما أثار اتهامات بتنفيذ انقلاب عسكري للإطاحة بالرئيس لويس آرسي.

وأعلن قائد الجيش، خوان خوسيه زونيغا، عن تشكيل حكومة جديدة، مؤكدًا أن الجيش "لا يزال يعترف بالرئيس آرس قائداً أعلى للقوات المسلحة، حتى الآن".

من جانبه، أدان الرئيس البوليفي لويس آرسي يوم الأربعاء "التعبئة غير النظامية" لبعض وحدات الجيش في البلاد. في منشور على منصة إكس، اتهم الرئيس آرسي جنرالًا بارزًا بالتخطيط لانقلاب للإطاحة به.