الجيش البوليفي يحاول اقتحام مقر الحكومة في انقلاب محتمل



ريو دي جانيرو-( د ب أ):

احتل الجيش البوليفي الساحة أمام قصر الحكومة في لاباز بعربات مدرعة وحاول اختراق الأبواب فيما يبدو أنها محاولة انقلاب، حسبما أظهرت صور حية بثها التلفزيون البوليفي يوم الأربعاء.

وكتب الرئيس البوليفي لويس أكري على منصة (إكس) بينما كانت الأحداث تتكشف: "ندين التعبئة غير النظامية من قبل بعض وحدات الجيش البوليفي. يجب احترام الديمقراطية".

كما أدان الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس في منشور على إكس تصرفات الجيش في ساحة موريلو في العاصمة، واصفا إياها بأنها "انقلاب مخطط له".

وقال نائب الرئيس ديفيد تشوكهوانكا: "ندين أمام المجتمع الدولي انقلابا ضد حكومتنا المنتخبة ديمقراطيا في بوليفيا".

وأضاف: "كفى إفقارا لوطننا، كفى من إذلال الجيش".

وقال القائد العام للجيش، خوان خوسيه زونيجا: "لقد جئنا لنعبر عن استيائنا"، وتحدث لممثلي وسائل الإعلام، عن "هجمات على الديمقراطية" دون أن يفصح عن تفاصيل.