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BBC

بوليفيا.. الرئيس يدين التحركات "غير الشرعية" للجيش واقتحام القصر الوطني

12:08 ص الخميس 27 يونيو 2024

الرئيس البوليفي لويس آرس

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وكالات

أدان الرئيس البوليفي لويس آرس، اليوم الأربعاء، التحركات "غير الشرعية" لبعض وحدات الجيش داعيا لاحترام الديمقراطية.

فيما حذر الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، من قيام الجيش بتحرك لانقلاب عسكري.

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن شهود، اليوم الأربعاء، إن دبابة ضربت مدخل القصر الوطني في بوليفيا وجنود يدخلون المبنى.

وأشار جنرال عسكري في بوليفيا، إلى أنه ستكون هناك حكومة جديدة، مؤكدا أن الجيش لا يزال يعترف بالرئيس لويس آرس قائدا للجيش.

واقتحمت مدرعات عسكرية وجنود من الجيش، القصر الرئاسي، في ظل اتهامات بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري والإطاحة بالرئيس.

وأوضح قائد الجيش خوان خوسيه زونيجا، أنه ستكون هناك حكومة جديدة، مشددا على أن الجيش لا يعترف بالرئيس الحالي للبلاد كقائد أعلى للقوات المسلحة.

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