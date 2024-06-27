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BBC

"بسبب رأس بقرة".. زعيم هندوسي يهدد بقتل 200 ألف مسلم في الهند

12:00 ص الخميس 27 يونيو 2024

الهند

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وكالات

أثارت تصريحات زعيم بحزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي في الهند، غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما هدد بقتل 200 ألف مسلم.

وظهر الزعيم الهندوسي في مقطع فيديو، يهدد ضابط شرطة قائلا: "أمهلك 48 ساعة لتفعل ما بوسعك، وإلا فإن تطلب الأمر سأقتل 150 أو 200 مسلم".

وجاءت تهديدات الزعيم اليميني المتطرف، على خلفية العثور على رأس بقرة بالقرب من معبد هندوسي في مدينة دلهي، ما أثار مخاوف من تسبب الواقعة في اندلاع موجة اعتداءات على المسلمين الهنود.

المخاوف من تكرار مجازر بدوافع دينية سابقة، أجبرت زعماء مسلمين على تحرير محضر للشرطة الهندية لاعتقال الزعيم الهندوسي المتطرف، ومحاسبته على تهديداته التي أثارت الذعر بين المسلمين في المدينة.

ويرعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يتزعم حزب "بهاراتيا جاناتا"، خطابا يكتسي بنزعة دينية متطرفة تحرض على المسلمين والأقليات الدينية في الهند.

حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي زعيم بحزب بهاراتيا جاناتا الهند العثور على رأس بقرة معبد هندوسي في مدينة دلهي بسبب رأس بقرة تهديد مسلمين بالقتل
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