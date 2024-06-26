"اعتبرها عنصرية ضد البِيض".. سحب دعوة برلماني هولندي من مراسم إحياء ذكرى إلغاء العبودية

أمستردام - (د ب أ)

أعلنت ليندا نويتمير رئيسة اللجنة المنظمة لإحياء ذكرى إلغاء العبودية، في لاهاي اليوم الأربعاء، أن اليميني المتطرف مارتن بوسما، رئيس مجلس النواب الهولندي، لن يكون مرحبا به في فعالية وطنية لإحياء ذكرى إلغاء العبودية.

وذكرت نويتمير أنه تم سحب دعوة مشاركة بوسما، العضو في حزب الحرية بزعامة خيرت فيلدرز.

ولفت بوسما الأنظار بسبب تصريحات اعتبرت عنصرية، لكنه يرفض الاعتذار عنها.

وكان من المفترض أن يضع بوسما، أرفع ممثل لمجلس النواب، إكليلا من الزهور أثناء إحياء الذكرى يوم الاثنين المقبل في أمستردام، وتم انتخابه رئيسا لمجلس النواب نهاية العام الماضي، بعد انتخابات تمخضت عن فوز حزب الحرية بأكبر عدد من المقاعد.

وطلبت اللجنة المنظمة من بوسما سحب تصريحاته السابقة في رد فعل على انتقادات لمشاركته المخطط لها، وأشار بوسما إلى الفعالية باعتبارها "عنصرية ضد البيض" و "دعاية وتلقين".