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BBC

"اعتبرها عنصرية ضد البِيض".. سحب دعوة برلماني هولندي من مراسم إحياء ذكرى إلغاء العبودية

10:56 م الأربعاء 26 يونيو 2024

مارتن بوسما رئيس مجلس النواب الهولندي

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أمستردام - (د ب أ)

أعلنت ليندا نويتمير رئيسة اللجنة المنظمة لإحياء ذكرى إلغاء العبودية، في لاهاي اليوم الأربعاء، أن اليميني المتطرف مارتن بوسما، رئيس مجلس النواب الهولندي، لن يكون مرحبا به في فعالية وطنية لإحياء ذكرى إلغاء العبودية.

وذكرت نويتمير أنه تم سحب دعوة مشاركة بوسما، العضو في حزب الحرية بزعامة خيرت فيلدرز.

ولفت بوسما الأنظار بسبب تصريحات اعتبرت عنصرية، لكنه يرفض الاعتذار عنها.

وكان من المفترض أن يضع بوسما، أرفع ممثل لمجلس النواب، إكليلا من الزهور أثناء إحياء الذكرى يوم الاثنين المقبل في أمستردام، وتم انتخابه رئيسا لمجلس النواب نهاية العام الماضي، بعد انتخابات تمخضت عن فوز حزب الحرية بأكبر عدد من المقاعد.

وطلبت اللجنة المنظمة من بوسما سحب تصريحاته السابقة في رد فعل على انتقادات لمشاركته المخطط لها، وأشار بوسما إلى الفعالية باعتبارها "عنصرية ضد البيض" و "دعاية وتلقين".

ذكرى إلغاء العبودية مارتن بوسما مجلس النواب الهولندي أمستردام
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