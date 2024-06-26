ألمانيا.. زعيم المعارضة يتهم الحكومة بعدم الاستعداد لاحتمال عودة ترامب للبيت الأبيض

برلين - (د ب أ)

اتهم زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس الحكومة الائتلافية في بلاده برئاسة المستشار أولاف شولتس بعدم تجهيز ألمانيا بشكل كافٍ لاحتمال عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة.

يذكر أن ميرتس يترأس الحزب الديمقراطي المسيحي (أكبر حزب معارض في ألمانيا) ، كما أنه رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي يضم حزبه المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وخلال افتتاح أعمال لجنة استقصاء تابعة لكتلة الاتحاد حول موضوع "السلام والأمن في أوروبا - التعرف على الأخطار، احتوائها ومواجهتها"، قال ميرتس: "انطباعي هو أننا في ألمانيا فشلنا مرة أخرى في الاستعداد للعواقب واسعة النطاق المحتملة لمثل هذه الانتخابات المصيرية لدى أهم حليف لنا".

يذكر أن نوربرت روتجن، المختص بالسياسة الخارجية في الحزب المسيحي، هو رئيس اللجنة.

وحذر ميرتس من أن الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل قد تؤثر بشكل كبير على أمن أوروبا وألمانيا، وأكد على الحاجة إلى أخذ الاستعدادات سواء لإعادة انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن أو لعودة ترامب إلى السلطة "ففي كلتا الحالتين، ستكون علاقتنا مع أمريكا أمام تغييرات كبيرة".

وتوقع أن يطالب كل من بايدن وترامب أوروبا بأن تضطلع بمزيد من المسؤولية حيال الاستقرار والسلام والحرية في جوارها، مشيراً إلى أن "أحدهما سيعبر عن ذلك بشكل ودي، بينما من المؤكد تماما أن الآخر سيكون أكثر حدة في لهجته".

ورأى ميرتس أنه "ليس هناك ما يضمن أن تستمر الولايات المتحدة في دعمها الحيوي لأوكرانيا على المدى الطويل".

وحذر من أن تنافس القوى العظمى بين الولايات المتحدة والصين سيتصاعد "على الأقل اقتصادياً، وبالتأكيد دبلوماسياً، وربما عسكرياً"، وتهدف اللجنة إلى تحليل الوضع الأمني وتقديم تقرير نهائي بحلول نهاية يونيو 2025، أي في وقت مناسب قبل انتخابات البرلمان الألماني في خريف العام المقبل.