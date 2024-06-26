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الرئيس الإيراني الأسبق روحاني يدعم مرشحًا معتدلًا قبل الانتخابات

09:41 م الأربعاء 26 يونيو 2024

الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني

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طهران - (د ب أ)

دعا الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني الناخبين إلى دعم مسعود بزشكيان، المرشح المعتدل الوحيد الذي يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بالبلاد.

وقال روحاني في رسالة مصورة اليوم الأربعاء إن بزشكيان قادر على إزالة ظلال العقوبات، ووصفه بأنه مخلص ونزيه.

وتولى روحاني رئاسة إيران في الفترة من عام 2013 وحتى عام 2021 ويعتبر ضمن الطرف المعتدل للجناح المحافظ للسياسة الإيرانية.

كما دعم الرئيس الأسبق محمد خاتمي بزشكيان.

ويحق لحوالي 61 مليون مواطن التصويت بعد غد الجمعة لاختيار رئيس جديد للجمهورية الإسلامية، عقب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، وسمح مجلس صيانة الدستور لستة مرشحين فقط بخوض الانتخابات، ولم يوافق المجلس إلا على مرشح معتدل واحد، هو بزشكيان.

وانتقد بزشكيان، 69 عاما، سياسة إيران المتشددة بشأن الحجاب خلال حملته الانتخابية، وفي الوقع نفسه أعلن ولاءه للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

كما أشاد بالهجوم على إسرائيل بالطائرات المسيرة والصواريخ باعتباره تجليا لعزة الأمة الإيرانية.

وبالإضافة إلى بزشكيان، يعتقد مراقبون أن المرشح المتشدد سعيد جليلي، وهو مفاوض نووي سابق، والرئيس الحالي للبرلمان محمد باقر قاليباف، ضمن المرشحين الأوفر حظا للفوز بالانتخابات.

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