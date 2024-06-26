الجامعة العربية تؤكد تضامنها مع لبنان فيما يواجهه من مخاطر أمنية بالجنوب

بيروت - (د ب أ)

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي "التضامن مع الدولة اللبنانية فيما تواجهه من مخاطر حول الوضع في جنوب لبنان والحرب مع إسرائيل"، وذلك بعد لقائه اليوم الأربعاء رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وبحث بري وزكي تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، في حضور السفير عبد الرحمن الصلح، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري.

وقال زكي بعد اللقاء نحن هنا "للتضامن مع أشقائنا اللبنانيين ومع الدولة اللبنانية فيما تواجهه من مخاطر بخصوص الوضع في الجنوب والحرب مع إسرائيل، وبغض النظر عن أية أمور، الجامعة العربية تقف مع لبنان بشكل كامل".

وأضاف: "في لبنان هناك عدة أمور ومشكلات سياسية أهمها وفي طليعتها وفي قلبها موضوع الشغور الرئاسي الذي يعطل الكثير من الملفات والأمور والعمل في الدولة اللبنانية".

وأعلن الأمين العام المساعد أن زيارته واللقاءات مع مختلف الأطراف السياسيين اللبنانيين ورؤساء الكتل تأتي في إطار الحوار مع الجميع حول موضوع الشغور الرئاسي والوضع في الجنوب نتيجة الحرب الدائرة وكيفية الوصول إلى نهاية لهذا الوضع "وإن شاء الله نستطيع في نهاية الزيارة أن نصل إلى خلاصة إيجابية أكثر بشأن هذين الموضوعين الأساسيين".

وفي معرض رده على سؤال بشأن رسالة محددة من الجامعة العربية حملها إلى بري، قال زكي "ننقل إلى الرئيس بري وللجميع في هذه الزيارة ما نراه من تقدير موقف عربي إقليمي دولي بحيث أن الجميع يتابع الوضع العربي والإقليمي، لكن دائما نحرص على أن نضع رؤيتنا في هذا المجال لأننا نعتقد أن المشاركة في هذه الرؤى تفتح المجال أكثر في العمل السليم الصحيح المبني على أسس وعلى إدراك كامل لخبايا الأوضاع وبالتحديات التي يواجهها هذا البلد".

ورداً على سؤال حول قدرة الجامعة العربية على الوصول إلى حل للشغور الرئاسي في ظل الانقسام العمودي الذي كان قائما منذ سنتين، قال زكي "الانقسام بالفعل من سنتين كان انقساماً عموديا وكانت الأمور صعبة، الآن في هذه الزيارة وأنا لم استكمل لقاءاتي ولكن ما استشعره من الحوارات التي أجريتها حتى الآن أن الانقسام ليس كما كان".

وأضاف: "هناك مساع للوصول إلى تفاهمات بما في ذلك حقيقة ما تحدث عنه الرئيس بري ومسعاه للحوار، أعرف أن الرؤى قد لا تتلاقى بالكامل حول هذا الموضوع ولكن في النهاية يحتاج أمر حسم الشغور الرئاسي إلى المزيد من التشاور بين السياسيين".

وتابع زكي "لا بد أيضاً على الجميع أن يكون لديه هذا القدر المطلوب من إبداء المرونة لكي تتقدم الأمور بالبلد، لأنه حقيقة ما استشعرته أن الوضع الداخلي يعاني كثيراً بسبب الشغور الرئاسي من ضمن أمور أخرى طبعا تؤثر على أداء الدولة والمؤسسات بالشكل الكفؤ الذي كان يجب أن يكون موجوداً وقائماً".