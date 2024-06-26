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BBC

الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب اتهامات بالتجسس على الجنائية الدولية

09:08 م الأربعاء 26 يونيو 2024

هولندا

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وكالات

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأربعاء، إن السلطات في أمستردام استدعت سفير الاحتلال الإسرائيلي لديها؛ للاستيضاح بشأن مزاعم تجسسه على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وطالب مسؤولون هولنديون بلقاء السفير الإسرائيلي مودي إفرايم، لبحث المخاوف التي أثارها تحقيق للصحيفة البريطانية، يكشف محاولات الاستخبارات الإسرائيلي على مدار 9 سنوات إعاقة المدعي العام للمحكمة الدولية وترهيبه.

وتضطلع هولندا بحماية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بموجب اتفاق مبرم مع المحكمة لحفظ أمن وسلامة موظفيها، وكذلك ضمان أنها "خلوّها من التدخل أو التأثيرات الخارجية".

هولندا أمستردام المحكمة الجنائية الدولية مودي إفرايم السفير الإسرائيلي لدي هولندا
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