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BBC

"محاكاة لحرب مع حزب الله".. نتنياهو يشهد تدريبًا عسكريًا قرب الحدود مع لبنان

08:43 م الأربعاء 26 يونيو 2024

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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تل أبيب - (د ب أ)

تفقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، حدود بلاده مع لبنان ،حيث تابع تمرينا عسكريا.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل سوف تحقق النصر على هذه الجبهة أيضا، إذا اندلعت حرب مع حزب الله، بحسب بيان أصدره مكتبه.

ورحب نتنياهو بالتدريب الذي يجريه لواء المظليين الاحتياط 55 و"بتصميم الجنود على الدفاع عن البلاد"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل " .

ورافق نتنياهو في الزيارة سكرتيره العسكري رومان جوفمان وقائد القيادة العسكرية الشمالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الميجور جنرال أوري جوردن وعدد من القادة من الرتب الأدنى.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023، اندلعت اشتباكات يومية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله والجماعات المتحالفة معه في المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان.

وتسبب القصف المتبادل في سقوط عدد كبير من الضحايا من الجانبين، ودمار شديد في القرى الواقعة على جانبي الحدود، ومغادرة أو إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من منطقة الصراع.

نتنياهو إسرائيل لبنان حزب الله جيش الاحتلال الإسرائيلي
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