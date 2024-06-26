حماس: اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب فرصة لفضح جرائم الاحتلال ضد شعبنا

غزة - (د ب أ)

أكدت حركة حماس الفلسطينية أن "جرائم التعذيب الوحشي تعدُّ سياسة ثابتة ينتهجها الاحتلال الفاشي ضد أبناء شعبنا الأسرى والمعتقلين والمحتجزين لديه، في انتهاكٍ صارخٍ واستهتار واضح بكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية والشرائع السَّماوية".

ودعت الحركة في بيان صحفي،على موقعها الإلكتروني، في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، اليوم الأربعاء، إلى "قيام الأمم المتحدة وكل الدول والحكومات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية في العالم بواجبهم بالضغط على الاحتلال للسماح بزيارة الأهالي للأسرى والمعتقلين والمحتجزين في سجون ومراكز اعتقال الاحتلال، ودخول المنظمات الحقوقية والإنسانية للوقوف على أوضاعهم الإنسانية".

كما دعت إلى تحرّك كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية لرفع "دعاوى في المحاكم الدولية ضدّ مجرمي التعذيب، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب ضدّ شعبنا الفلسطيني، ومنع إفلاتهم من العقاب".

ودعت الحركة كافة المستويات السياسية والحقوقية والإنسانية في العالم إلى "تحمُّل مسؤولياتهم تجاه الأسرى في السجون الإسرائيلية، مشيرة إلى ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون والمحتجزون لدى جيش الاحتلال النازي، منذ بدء هذا العدوان وحرب الإبادة الجماعية قبل أكثر من ثمانية أشهر؛ من أبشع صنوف الانتقام الوحشي مــن تجويع وإذلال وتنكيل، وإهمال طبي متعمَّد، وحرمان من الغذاء والدَّواء، وتكسير للأطراف، وقتل بطيء، وإعدامات ميدانية، حتى وصل عدد الشهداء تحت التعذيب في سجونه إلى نحو 60 أسيراً ومعتقلاً، بينهم نحو 40 مختطفاً من قطاع غزَّة".