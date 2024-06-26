بمشاركة فصائل عراقية.. الحوثيون يستهدفون سفينة بميناء حيفا الإسرائيلي

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، اليوم الأربعاء، إن الجماعة نفذت عملية عسكرية مشتركة مع "المقاومة الإسلامية" العراقية استهدفت سفينة إسرائيلية في ميناء حيفا.

وأوضح سريع أن جماعته الموالية لإيران استهدفت بالاشتراك مع فصائل عراقية سفينة إسرائيلية في ميناء حيفا بالطائرات المسيرة.

وكان سريع قال، مساء أمس الثلاثاء، إن الجماعة نفذت عملية نوعية استهدفت سفينة إسرائيلية في بحر العرب وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

وأوضح سريع، أن العملية النوعية نُفذت بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة بعد الانتهاء من العمليات التجريبية، مؤكدا على أن عمليات الجماعة لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار سريع إلى أن استهداف السفينة الإسرائيلية جاء انتصارا للشعب الفلسطيني وردا على مجازر "العدو الصهيوني"، موضحا أن الحوثيين مستمرون في تطوير قدراتهم العسكرية لتعزيز دورهم لإسناد المقاومة الفلسطينية عسكريا.