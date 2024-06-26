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BBC

ألمانيا تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان بسبب الوضع الأمني المتقلب

08:09 م الأربعاء 26 يونيو 2024

وزارة الخارجية الألمانية

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وكالات

دعت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، اليوم الأربعاء، مواطنيها على مغادرة لبنان بشكل عاجل بسبب تقلب الوضع الأمني في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، طالبت وزارة الخارجية الهولندية، مواطنيها بمغادرة لبنان على وجه السرعة، خشية تصعيد محتمل بين إسرائيل وحزب الله.

وخلال الأيام الماضية ناشدت عدة دول أوروبية رعاياها في لبنان بسرعة مغادرتها، في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة على الحدود مع إسرائيل والحديث عن اجتياح إسرائيلي لجنوب لبنان وهو ما سيقابله حزب الله بتصعيد خطير.

وكانت مقدونيا الشمالية أول الدول التي دعت رعاياها إلى مغادرة لبنان يوم الأحد الماضي.

وزارة الخارجية الألمانية لبنان إسرائيل حزب الله
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