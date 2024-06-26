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BBC

مسؤول أمريكي: 2023 كان العام الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين بغزة والضفة

08:03 م الأربعاء 26 يونيو 2024

الحرب في غزة

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وكالات

قال السفير الأمريكي لشؤون الحريات الدينية، اليوم الأربعاء، إن الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر الماضي علامة فارقة في تاريخ إسرائيل.

وأشار السفير الأمريكي، إلى أن 2023 كان العام الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، إن حجم الدمار والقتل في غزة مروع ويؤثر على الأطفال هناك، مشيرة إلى أن جثامين الآلاف من الشهداء ما زالت موجودة تحت الركام في القطاع.

ودعت اليونيسيف، أطراف النزاع في غزة إلى الامتثال بالالتزامات الخاصة بحماية الأطفال.

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت ارتفاع إجمالي عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37718 شهيدا، 86377 مصابا غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأفادت كذلك، باستشهاد 60 فلسطينيا وإصابة 140 آخرين، في المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ 24 الماضية، مؤكدة أن العديد من الشهداء لا يزالون أسفل ركام المنازل بينما لا تتوفر الإمكانات اللازمة لانتشالهم.

غزة طوفان الأقصى السفير الأمريكي لشؤون الحريات الدينية حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي
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