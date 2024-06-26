هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية تنتقد الاستخدام التجميلي لأدوية إنقاص الوزن

بروكسل - (د ب أ)

دعت هيئة تنظيم الأدوية بالاتحاد الأوروبي الدول أعضاء التكتل إلى تشديد القيود على استخدام أدوية إنقاص الوزن والسكري، القوية، لأغراض تجميلية، مشيرة إلى ضرورة إعطاء أولوية للمرضى الأكثر احتياجا لهذه الأدوية في ظل استمرار نقصها، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت الهيئة المسؤولة عن شؤون إمداد الأدوية في الاتحاد الأوروبي اليوم أن الدول الأعضاء يجب أن تدرس "إجراءات السيطرة على توزيع هذه الأدوية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها".

وأضافت الهيئة أن شركات الأدوية ستكون بحاجة إلى ضمان موافقة السلطات التنظيمية على الرسائل التي تستخدمها للتسويق.

وتسبب نجاح عقاري أوزمبيك وويجوفي، من إنتاج شركة "نوفو نورديسك"، إضافة إلى الحقن الناجحة لمنافستها شركة "إيلي ليلي آند كو"، التي يمكن أن تساعد الأشخاص على فقدان أوزان غير مسبوقة، في معاناة بعض مرضى السكري في مواصلة علاجهم.