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الجنائية الدولية: إدانة إسلاموي من مالي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

07:20 م الأربعاء 26 يونيو 2024

المحكمة الجنائية الدولية

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أمستردام - (د ب أ)

أدانت المحكمة الجنائية الدولية قائدا إسلامويا من مالي بارتكاب جرائم حرب خطيرة وجرائم ضد الإنسانية.

وأصدر قضاة المحكمة في لاهاي، اليوم الأربعاء، حكما بإدانة الرجل (46 عاما) بارتكاب جرائم، تشمل التعذيب والتشويه والاضطهاد، ومن المقرر صدور الحكم في تاريخ لاحق.

وكان المتهم المدان "الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود" واحدا من قادة الشرطة الدينية التابعة لمتمردي جماعة "أنصار الدين"، التي تحالفت مع تنظيم القاعدة خلال الفترة من عام 2012 وحتى بداية عام 2013 .

وسيطرت الجماعة على مدينة تمبكتو الصحراوية التاريخية في عام 2012، وسقطت النساء والفتيات بشكل خاص ضحايا للنظام الإرهابي.

وبرأت المحكمة ساحة المتهم من جرائم الاسترقاق الجنسي والاغتصاب، كما اعتبرت أن الاتهام بتدمير المباني التاريخية لم يتم إثباته.

ووفقا للحكم، أعطى المتهم الأوامر لارتكاب جرائم وشارك فيها أيضا.

وكان المتهم سلم نفسه للمحكمة في عام 2018، وقال محامو الدفاع إنه كان أجبر على تنفيذ أوامر رؤسائه.

المحكمة الجنائية الدولية مالي قادة الشرطة الدينية جماعة أنصار الدين تنظيم القاعدة
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