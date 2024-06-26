ردًا على مهاجمة وزير إسرائيلي لأردوغان.. الخارجية التركية: للتغطية على جرائمهم

وكالات

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان ردً على تصريحات وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن لهجة وزير الخارجية الإسرائيلي في استهدافه أردوغان لا يمكن أن يتبناها إلا مسؤول دولة يحاكم بتهمة الإبادة الجماعية.

وأكدت الخارجية التركية في بيانها، أن افتراءات وأكاذيب وزير الخارجية الإسرائيلي هي جزء من جهود إسرائيل للتغطية على جرائمها.

وكان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجرم حرب وأعلن دعمه لحزب الله اللبناني ضد تهديدات إسرائيل.

واتهم كاتس، أردوغان بمحاولة حرمان إسرائيل من حقها في الدفاع عن النفس ضد منظمة مسلحة تهاجمها من لبنان بأوامر إيران.