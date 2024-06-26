تونس.. مقتل جندي في إطلاق نار بالمنطقة العسكرية العازلة جنوبي البلاد

تونس - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم الأربعاء مقتل جندي في إطلاق نار بالمنطقة العسكرية العازلة جنوب البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إطلاق نار مباغت مجهول المصدر استهدف دورية عسكرية عاملة بقطاع رمادة (جنوب) كانت بصدد تنفيذ مهامها العادية بالمنطقة الحدودية العازلة، ما أدى الى وفاة عسكري من عناصر الدورية.

وأفادت لاحقا بفتح تحقيق في إطلاق النار بالمحكمة العسكرية بصفاقس.

وتقع المنطقة المنطقة العسكرية العازلة في صحراء ولاية تطاوين على الحدود المشتركة مع ليبيا والجزائر.

وكثيرا ما تتبادل الوحدات العسكرية المتمركزة في المنطقة إطلاق النار مع مهربي السلع عبر الحدود الليبية.