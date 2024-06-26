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BBC

جالانت: ندعم مقترح صفقة التبادل الذي أعلنه الرئيس بايدن

05:38 م الأربعاء 26 يونيو 2024

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

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وكالات

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، إنه يقدر الدعم الأمريكي العلني والسري ويدعم صفقة التبادل التي أعلنها الرئيس بايدن.

فيما أشار موقع "والا" العبري، إلى أن جالانت أكد في واشنطن على أهمية حل الخلافات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الغرف المغلقة وليس في العلن.

وعقد جالانت خلال زيارته إلى الولايات المتحدة عدة لقاءات مع مسؤولين أمريكيين على رأسهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وأوضح جالانت، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي ملتزم بإعادة جميع الأسرى دون استثناء وعلى حماس قبول الصفقة أو تحمل العواقب.

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي مقترح صفقة التبادل الرئيس بايدن طوفان الأقصى
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