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BBC

كينيا.. المحكمة العليا تصدر أمرًا بوقف انتشار الجيش بعد احتجاجات دامية

05:14 م الأربعاء 26 يونيو 2024

الجيش الكينى أرشيفية

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن المحكمة العليا في كينيا أصدرت قرارا بوقف انتشار الجيش بعد احتجاجات دامية، وفق ما أوردته "العربية" في بيان عاجل.

وكان البرلمان الكيني وافق في جلسة خاصة اليوم الأربعاء على نشر الجيش لتأمين المرافق الحيوية، ودعم الشرطة خلال الاحتجاجات العنيفة التي تجتاح البلاد.

وأعلن وزير دفاع كينيا، الواقعة في شرق أفريقيا، عن نشر الجيش، مساء أمس، بعد أن اقتحم مئات المتظاهرين مبنى البرلمان وأضرموا النار في جزء منه.

وأثار نواب في المعارضة شكوكا حول شرعية قرار البرلمان الذي صدر في غضون ساعة وبعد مناقشة جرت خلف أبواب مغلقة.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت جراء قانون ضرائب جديد، يخشى العديد من الكينيين أن يؤدي إلى مزيد من الأعباء المالية وزيادة كبيرة في تكاليف المعيشة.

وأعرب ممثلون عن الكنائس وقطاع الأعمال عن معارضتهم للقانون، الذي يتعين موافقة الرئيس الكيني عليه أو إعادته إلى البرلمان بتعديلات مقترحة في غضون 14 يوما من تمريره.

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