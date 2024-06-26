الاتحاد الأوروبي يوافق على عقوبات على بيلاروس

كييف - (د ب أ)

اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات، على بيلاروس، فيما يحاول التكتل اتخاذ إجراءات صارمة ضد التفاف روسيا على العقوبات المفروضة بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في منشور على موقع "إكس" "بهذه الحزمة، نزيد الضغط على البلدين، ونجعل عقوباتنا ضد روسيا، أكثر فعالية"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتركز أحدث حزمة من العقوبات ، بالأساس على السلع، التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، لكن لا تصل إلى حد موائمة العقوبات بشكل كامل مع العقوبات المفروضة على روسيا وتحتفظ روسيا باتحاد جمركي مع بيلاروس.

وكان التكتل قد اتفق الأسبوع الماضي على الحزمة الـ14 من العقوبات على روسيا، تستهدف أسطول الناقلات الروسي، وعمليات نقل الغاز الطبيعي المسال، إلى دول ثالثة.