إعلان

BBC

الاتحاد الأوروبي يوافق على عقوبات على بيلاروس

03:53 م الأربعاء 26 يونيو 2024

الاتحاد الأوروبى

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كييف - (د ب أ)

اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات، على بيلاروس، فيما يحاول التكتل اتخاذ إجراءات صارمة ضد التفاف روسيا على العقوبات المفروضة بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في منشور على موقع "إكس" "بهذه الحزمة، نزيد الضغط على البلدين، ونجعل عقوباتنا ضد روسيا، أكثر فعالية"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتركز أحدث حزمة من العقوبات ، بالأساس على السلع، التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، لكن لا تصل إلى حد موائمة العقوبات بشكل كامل مع العقوبات المفروضة على روسيا وتحتفظ روسيا باتحاد جمركي مع بيلاروس.

وكان التكتل قد اتفق الأسبوع الماضي على الحزمة الـ14 من العقوبات على روسيا، تستهدف أسطول الناقلات الروسي، وعمليات نقل الغاز الطبيعي المسال، إلى دول ثالثة.

الاتحاد الأوروبي كييف بيلاروس أوكرانيا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أثينا تحذر الحكومة الجديدة بشمال مقدونيا من استخدام الاسم القديم للبلاد

إعلان

إعلان

الحجز يوم الأحد.. كيف تحصل على شقة في الإسكان المتميز "فالى تورز"؟
تصل لـ 45 درجة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة لآخر الشهر
تنفيذ مليون وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بالمحافظات والمدن الجديدة