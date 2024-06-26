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BBC

ليبدأ حياة جديدة كرجل حر.. مؤسس "ويكيليكس" يصل إلى أستراليا

03:23 م الأربعاء 26 يونيو 2024

جوليان أسانج

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لندن - (د ب أ)

وصل مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، إلى موطنه أستراليا ليجتمع شمله مع عائلته ويبدأ حياة جديدة كرجل حر.

وتوجه أسانج إلى العاصمة كانبيرا، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق سراحه من أحد سجون لندن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ومن المقرر أن يكون في استقباله قرينته ستيلا، وطفلاه جابرييل وماكس، ووالده جون، بالإضافة إلى أفراد آخرين من عائلته من أجل لم شمل مفعم بالعواطف.

وجاء إطلاق سراح أسانج بعد مثوله أمام أحد القضاة في جلسة استغرقت ساعتين في محكمة بجزر ماريانا الشمالية في المحيط الهادئ بعد منتصف الليل بقليل، حيث أقر بأنه مذنب في تهمة واحدة حيث أسقطت الولايات المتحدة 17 تهمة تجسس أخرى ضده.

جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس أستراليا
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