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مسيّرة إسرائيلية تستهدف خطًا كهربائيًا في جنوب لبنان

02:22 م الأربعاء 26 يونيو 2024

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بيروت - (د ب أ)

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية ، اليوم الأربعاء ، خط الكهرباء الذي يغذي نهر الليطاني في بلدة الطيبة جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم أن الاستهداف جاء بعد صيانة شركة الكهرباء له مباشرة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات "كفرشوبا" و"ميس الجبل" و" شبعا" و " كونين" في جنوب لبنان وأطراف بلدة " العديسة" لجهة بلدة "كفركلا" الجنوبية، والأطراف الغربية لمدينة "بنت جبيل" في جنوب لبنان.

كما قصفت بالقذائف الفوسفورية منطقة "مطل الجبل" في بلدة " الخيام" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت قناة " المنار" المحلية التابعة لـ " حزب الله".

وتعرضت منطقة "وادي حامول" وأطراف بلدتي "الضهيرة" و " الوزاني " في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي، وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارةً استهدفت بصاروخين جو – أرض بلدة "عيتا الشعب" في جنوب لبنان ، كما شنّت غارةً على بلدة "الخيام".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

طائرة مسيّرة إسرائيلية بيروت جنوب لبنان
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